Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.
Atmosfēras spiediens lēnām pazeminās, no rīta tas ir 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.
Šodien Ogrē gaiss iesils līdz +28 grādiem. Dienas pirmā puse būs apmākusies, savukārt pēcpusdienā debesis sāks skaidroties. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.
Atmosfēras spiediens lēnām pazeminās, no rīta tas ir 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.