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Trešdiena, 5. augusts, 2026 08:18

Mākoņi, bet bez nokrišņiem. Sinoptiķi prognozē siltu un sausu dienu

LETA/OgreNet
Mākoņi, bet bez nokrišņiem. Sinoptiķi prognozē siltu un sausu dienu
Foto: freepik
Trešdiena, 5. augusts, 2026 08:18

Mākoņi, bet bez nokrišņiem. Sinoptiķi prognozē siltu un sausu dienu

LETA/OgreNet

Šodien Ogrē gaiss iesils līdz +28 grādiem. Dienas pirmā puse būs apmākusies, savukārt pēcpusdienā debesis sāks skaidroties. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.

Atmosfēras spiediens lēnām pazeminās, no rīta tas ir 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.

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