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Sestdiena, 06.06.2026 17:01
Ardis, Ingrīda
Sestdiena, 6. jūnijs, 2026 12:31

Mākslīgais intelekts palīdz atšifrēt 19. gadsimta latviešu rokrakstus

LETA/OgreNet
Mākslīgais intelekts palīdz atšifrēt 19. gadsimta latviešu rokrakstus
Foto: pexels.com
Sestdiena, 6. jūnijs, 2026 12:31

Mākslīgais intelekts palīdz atšifrēt 19. gadsimta latviešu rokrakstus

LETA/OgreNet

Mākslīgais intelekts mūsdienās strauji attīstās, to jau izmanto daudz jomās. Lai gan sabiedrībā ir dalīts viedoklis par mākslīgo intelektu, tas nenoliedzami var būt kā palīgs gan ikdienā, gan darbā. Nesen izstrādāts arī modelis, kas palīdz manuskriptu pētniecībai.

Latviešu rokrakstu manuskriptu pētniecībai un digitalizācijai izveidots pirmais atvērtais teksta atpazīšanas modelis, stāstīja Latvijas Universitātē (LU).

Tas paredzēts 19. gadsimta latviešu rokrakstu automātiskai atšifrēšanai, taču paredzēts izveidot arī 20. gadsimta latviešu rokrakstu teksta atpazīšanas modeli.

Modelis izstrādāts, izmantojot LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē glabātos Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājuma materiālus. Tajos ietverti folkloras pieraksti, etnogrāfiskas ziņas, valodas materiāli un citas liecības par Latvijas kultūrvēsturi.

Teksta atpazīšanas modelis trenēts ar mākslīgā intelekta palīdzību, izmantojot vairāk nekā 2600 manuskriptu lappušu un vairāk nekā 367 000 vārdu atšifrējumus.

Modelis tapis LU finansētā projektā "OPEN" sadarbībā ar universitātes struktūrvienībām un platformu "Transkribus".

Jaunais modelis platformā "Transkribus" pieejams ar nosaukumu "Latvian 19th century".

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