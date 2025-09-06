Sestdiena, 06.09.2025 22:18
Piektdiena, 5. septembris, 2025 10:27

Mēness aptumsuma laikā Latvijā prognozē daļēji mākoņainas debesis

Foto: pixabay.com
Svētdienas vakarā, kad būs pilns Mēness aptumsums, Latvijā gaidāmas daļēji mākoņainas debesis, vietām līs un iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi. Rīgā aptumsuma pilnā fāze sāksies 7.septembrī plkst.20.30, tā beigsies plkst.21.53, bet aptumsuma maksimums būs plkst.21.12.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm visvairāk mākoņu svētdienas vakarā varētu būt valsts centrālajā daļā, kur arī prognozēta augstākā nokrišņu varbūtība. Prognozēm par nedēļas nogalē gaidāmo mākoņu un nokrišņu daudzumu gan ir zema ticamība.

Sagaidāms, ka sestdien Latvijā būs vairāk mākoņu nekā piektdien, vietām īslaicīgi līs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Līdzīgi laikapstākļi gaidāmi arī svētdien un pirmdien, kad lietus iespējams galvenokārt Kurzemē. Pūtīs lēns vējš, naktīs dažviet veidosies migla.

Maksimālā gaisa temperatūra sestdien būs +23..+28 grādi, vietām Kurzemē ap +20 grādiem. Svētdiena valsts lielākajā daļā gaidāma nedaudz vēsāka. Naktī uz sestdienu un svētdienu gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +13..+18 grādiem.

Nākamā nedēļa gaidāma trīs četrus grādus siltāka par normu, gaisa temperatūra brīžiem var pārsniegt +25 grādus. Paredzams, ka nedēļas vidū pastiprināsies dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Dažās dienās iespējams lietus.

