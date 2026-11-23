Ar priecīgo vēsti sociālajā medijā "Facebook" dalījies Gatis Zīvers, publiskojot vakara krēslā uzņemtu fotogrāfiju ar iespaidīgo svētku koku un pievienojot lakonisku komentāru: "Mums ir egle!"
Kad skaistule iemirdzēsies?
Zināms, ka svinīgais egles iedegšanas pasākums gaidāms jau svētdien, 29. novembrī, kad ikviens interesents ir aicināts uz Lielās egles iemirdzēšanās svētkiem.
No plkst. 16.00 līdz 18.30 Ikšķiles tautas namā darbosies radošās darbnīcas visai ģimenei – Ikšķiles Jauniešu centra “Rūķīšu darbnīca”, šokolādes darbnīca kopā ar Ikšķiles šokolādi “Rūgts”, biedrības “Saulgrieži” un “Salmu muzeja” radošās darbnīcas, kā arī būs pieejamas lielās koka spēles.
Plkst. 17.00 Ikšķiles centra laukumā sāksies rotaļu programma “Kad pilsētā iemirdzas Ziemassvētki” ar jautrām rotaļām un svētku aktivitātēm.
Plkst. 17.30 būs vakara kulminācija – pilsētas Lielās egles iemirdzēšanās brīdis!
Svētku noskaņu pasākumā papildinās Ikšķiles vidusskolas 2.–4. klašu koris “Puķuzirnis” diriģentes Sarmītes Viļumas vadībā.