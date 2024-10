Mūzikas nometne bērniem no kara skartajām teritorijām Ukrainā

Andrejs Osokins stāsta: “Ļoti priecājos, ka mēs varam īstenot muzikālo nometni Ukrainas bērniem, jo viņiem šobrīd mūzikas skolas gaitas jau vairāk nekā divus gadus notiek ārkārtīgi grūtos un sarežģītos apstākļos – pastāvīgā kara ēnā ar bombardēšanu, gaisa trauksmes sirēnām un uzturēšanos bumbu patvertnēs. Situācijā, kad ir grūti izdzīvot, šiem bērniem vajag apgūt mūziķa profesiju, kas saistīta ar prieku, ar mīlestību pret cilvēci un ar sajūsmu par šo pasauli. To visu ir ļoti grūti atrast un saskatīt, ja apkārt notiek tik briesmīgas lietas, tāpēc mēs ļoti gribam dot viņiem iedvesmu un vienlaikus arī paši iedvesmoties no viņu nelokāmās stājas un pārliecības, ka ukraiņi izcīnīs savu brīvību.”

Nometnē piedalīsies 20 bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kuri apgūst klavieru, vijoles, saksofona, bandūras vai citu instrumentu spēli Čerņihivas apgabala mūzikas skolās un kuriem šobrīd Krievijas militārā iebrukuma dēļ liegta iespēja sistemātiski nodoties pilnvērtīgiem vingrinājumiem izvēlētajā specialitātē. Kopā ar audzēkņiem visu nometnes laiku būs trīs viņu pedagogi no Ukrainas, kuri varēs iepazīties ar mūzikas izglītības procesu un pedagogu darbu Latvijā.

Meistarklases notiks Pāvula Jurjāna Rīgas Mūzikas skolā. Katram audzēknim četru individuālu nodarbību laikā profesionālu pedagogu vadībā būs iespēja apgūt jaunas prasmes, kas palīdzēs attīstīt instrumenta spēles tehniku. Notiks arī koncerti, kuros meistarklašu audzēkņiem būs iespēja gan piedzīvot latviešu mūziķu sniegumu un dzirdēt mūsu komponistu skaņdarbus, gan pašiem uzstāties, demonstrējot apgūtās kompozīcijas, gūstot skatuves pieredzi un izbaudot koncerta atmosfēru.

Čerņihivas apgabala valsts administrācijas Kultūras un tūrisma, tautību un reliģiju departamenta direktore Ludmila Zamaja stāsta: “Bērnu dalība starptautiskās meistarklasēs paver viņiem unikālas profesionālās iespējas, ļaujot jaunajiem mūziķiem ne tikai pilnveidot savas izpildīšanas prasmes, bet arī attīstīt profesionālās kompetences. Sadarbība ar profesionāļiem no dažādām valstīm sniedz iespēju apgūt progresīvākas mācīšanās metodes, instrumentu spēles tehniskos paņēmienus, kas var pavērt jaunus horizontus nacionālajai muzikālajai izglītībai.”

Īpaša uzmanība nometnē tiks pievērsta tam, lai bērniem būtu iespēja uzlabot arī fizisko, garīgo un emocionālo veselību, iesaistoties dažādās radošās un sporta aktivitātēs, kā arī iepazīt Latviju un tās kultūrvēsturisko mantojumu, dodoties ekskursijās un apmeklējot pasākumus.

“Šobrīd Krievijas nemitīgo agresijas aktu dēļ ukraiņu bērniem ir sarežģīts psihoemocionālais stāvoklis – daudzi bērni dzīvo pastāvīgās bailēs par sevi un saviem tuviniekiem. Ukraiņu bērniem brauciens uz nometni Latvijā var kļūt par īpaši svarīgu soli ceļā uz psihoemocionālo atveseļošanos. Šādos kara apstākļos, kad viņu bērnību grauj agresija un apdraudējumi, būšana drošā vidē kopā ar vienaudžiem no citām valstīm, jo īpaši no Latvijas, ļaus viņiem sajust atbalstu, rūpes un kaut uz mirkli atbrīvoties no nemierīgām domām,” papildina Ludmila Zamaja.

Nometne tiek īstenota, pateicoties Ziedot.lv īstenotajam EEZ projektam “Divpusējās sadarbības fonds 2018.-2025. gadam”, kā arī LR Finanšu ministrijas un Norvēģijas vēstniecības iesaistei.

Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta stāsta: “Krievijas armija katram ukraiņu bērnam ir nolaupījusi bērnību, izaugsmi skolā un iespēju attīstīt talantus. Tā vietā bērni ik dienu piedzīvo raķešu uzlidojumus pār savām galvām un kara šausmas. Atpūtas nometne ir normālas bērnības atgriešana, lai piedzīvotu prieku, bezrūpību un mierīgas debesis. Paldies pianistam Andrejam Osokinam, kurš nometni papildina ar mūzikas burvību, kas dziedēs sagrauto bērnību!”

Viens no galvenajiem mērķiem, organizējot nometni, ir radīt tās dalībniekiem – bērniem no kara skartajām teritorijām Ukrainā – sajūtu, ka viņi nav aizmirsti. “Mēs gribam parādīt, ka domājam par viņiem, viņu muzikālo un profesionālo attīstību un ka gribam redzēt viņus uz skatuves, lai sniegtu iespēju izstāstīt savu stāstu – savas sāpes, savu prieku par katru Ukrainas uzvaru un arī cerību, ka kādreiz pasaule būs bez kara un ka cilvēki darīs skaistas lietas, radīs mākslas darbus nevis redzēs un cietīs no kara noziegumiem,” saka Andrejs Osokins.

Osokina Brīvības festivāla Ukrainai komanda un Andrejs Osokins izsaka lielu pateicību visiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, ar kuriem kopā tiek organizēta šī nometne un tiek nodrošinātas daudzveidīgas aktivitātes bērniem visas nometnes garumā – fonds “Ziedot.lv”, Pāvula Jurjāna Rīgas Mūzikas skola, biedrība “Aktīvists”, Skrivanek, Gjensidige, TC Spice, Skrīveru saldumi, Mūzikas Centrs, AnRita, Maxima un citi.