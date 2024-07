Mūziķe Madara Dzintara: Man ļoti patīk teiciens "Nākotni nav iespējams izmainīt"

“Pēdējie gadi ir bijuši nedroši un nestabili, un tā īsti jau arī nekas nav mainījies, bet mēs, cilvēki, tiecamies pēc drošās vietas gan fiziskā, gan emocionālā tās veidolā. Varbūt kādam tās ir savas reālās mājas, citam pastaigas mežā, kādam ticība kam augstākam, bet vēl kādam jušanās droši sevī pašā, sajūta, ka esi piederīgs,” saka Madara Dzintara.

Dziesmas “Ved mani mājās” mūzikas un vārdu autore ir pati Madara Dzintara. Ģitāru dziesmā iespēlējis Artūrs Dzintars.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?

Ha, hā! Pirmais, kas nāk prātā, ir brauciens ar turbīndēli. Tas ir tāds fiziski ekstrēmākais. Emocionāli – piedalīšanās “X faktorā” bija riktīgi ekstrēma padarīšana. Bet man vispār ļoti patīk dažādi pārbaudījumi un visādi piedzīvojumi.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?

Sajūtas, kas rodas, kad korī no visas sirds izdziedi dziesmu, kurai tu tici līdz dvēseles dziļumiem, – tas ir nereāls spēks un enerģija. Tādi īpaši momenti koncertos ir bijuši vairāki.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Man ļoti patīk pats radīšanas process. Man ir tāda sajūta, ka, mēģinot ielikt sajūtas dziesmās, bildēs vai video, var atklāt kaut ko jaunu un arī nodot citiem kaut ko vairāk par informāciju. Māksla vispār dod iespēju savstarpēji savienoties kaut kādā dziļākā līmenī gan ar skatītājiem, gan pašam ar sevi.

Jūsu veselīgie ieradumi?

Cenšos gan veselīgi ēst, gan daudz kustēties, kas ļoti uzlabo gan emocionālo, gan fizisko sajūtu. Man ļoti patīk gari pārgājieni un izbraucieni ar riteni. Vispār, cik vien varu, mēģinu būt dabā vai kaut kur ārā.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Viskaitīgākais laikam ir neregulārais miegs, kad vēlās naktis mēdz ievilkties agrajos rītos. Un, protams, kā jau daudzi, es pārāk daudz laika pavadu internetā.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?

Man ļoti patīk teiciens “Nākotni nav iespējams izmainīt”. Tas ir tāds prātu nedaudz lauzošs, bet tur ir bezgala daudz patiesības iekšā.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?

Šobrīd lasu Džeimsa Klīra “Atomiskie ieradumi”. Esmu tikusi līdz pusei, bet noteikti iesaku izlasīt jebkuram, kurš grib dzīvot, nemokoties ar saviem ieradumiem.

Kādu mūziku klausāties?

Šis ir tāds āķīgais jautājums, jo pārsvarā klausos to, kas jāmācās, gatavojoties mēģinājumiem vai koncertiem. Bet mana sirds pieder gospeļmūzikai (dziedu Rīgas gospeļkorī). Tā ir mana dvēseles mūzika. Kopumā man ļoti patīk interesanti ritmi, teksti. Esmu no tiem klausītājiem, kas klausās dažādu žanru mūziku atkarībā no garastāvokļa.

Jūsu neprātīgākais spontānais pirkums?

Godīgi sakot, es neesmu spontānu pirkumu cilvēks. Nu, ja nu vienīgi runājam par ceļojumiem, tad gan, ilgi nedomājot, var nopirkties biļetes vienā vakarā.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Man liekas, ka mūsdienas ir visērtākais, drošākais un interesantākais laiks, kāds jebkad ir bijis. Mēs varam aizbraukt visur, piedzīvot un redzēt visu, kas ienāk prātā. Tikai ir jāiemācās nepazust tajā informācijas gardumu virpulī.