Pieteiktie darbi aptver dažādu veidu, žanru un garuma filmas. Vērtēšanai iesniegtas sešas pilnmetrāžas spēlfilmas, piecas daudzsēriju filmas, 11 mazākuma kopražojuma filmas, 14 īsmetrāžas spēlfilmas, 11 pilnmetrāžas dokumentālās filmas, astoņas īsmetrāžas dokumentālās filmas, trīs animācijas filmas, no tām viena pilnmetrāžas filma, kā arī 27 studentu filmas.
Pieteikto filmu izvērtēšanas procesu veiks ekspertu komisijas, kas pārstāv profesionālās filmu nozares organizācijas. Šogad būs divas atsevišķas komisijas - viena spēlfilmām un animācijai, otra dokumentālajām filmām.
Spēlfilmu un animācijas filmu komisijā darbosies kino kritiķe, Rīgas Starptautiskā kino festivāla radošā direktore Sonora Broka, režisore Dzintra Geka, režisore Krista Burāne, režisors Uģis Olte, operators Dainis Juraga, filmu māksliniece Laura Dišlere, kino kritiķe Ieva Augstkalna, režisore Lizete Upīte, kino pētniece Zane Balčus.
Savukārt dokumentālo filmu komisijā darbosies scenārists Ivo Briedis, scenāriste, producente Līga Gaisa, režisors Staņislavs Tokalovs, operators Kaspars Braķis, kino kritiķe Anita Uzulniece un kino žurnāliste Kristīne Matīsa.
Nominantus paziņos līdz nākamā gada 9. janvārim. Galīgos laureātus noteiks neatkarīga starptautiska žūrija. Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija, kurā godinās labākās filmas un profesionāļus, kā arī pasniegs balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā un citas balvas, notiks 1. martā.
Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" rīko biedrība "Latvijas Kinematogrāfistu savienība" sadarbībā ar Nacionālo Kino centru un Kultūras ministriju.