Tuvākajās dienās zemākā gaidāmā gaisa temperatūra būs līdz -20 grādiem vietām austrumu rajonos, savukārt piekrastē temperatūra būs par dažiem grādiem augstāka nekā citviet.
Pirmdien būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī galvenokārt centrālajos rajonos, bet dienā daudzviet Latvijā gaidāms sniegs, vietām sniega segai pieaugot par diviem līdz četriem centimetriem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī rietumu un centrālajos rajonos būs -10…-15 grādu robežās, savukārt austrumos -15…-20 grādu. Dienā maksimālā gaisa temperatūra būs -8…-13 grādi, Kurzemes piekrastē -5…-8 grādi.
Otrdien lielākajā daļā valsts gaidāma snigšana, sniega segas biezumam pieaugot par vienu līdz četriem centimetriem, vietām valsts dienvidos arī par pieciem līdz astoņiem centimetriem. Vietām valsts dienvidos iespējama arī atkala. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš, kas Kurzemes piekrastē būs brāzmains. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -8…-13 grādi, bet Vidzemes ziemeļos termometra stabiņš noslīdēs līdz -14…-18 grādu atzīmei, savukārt Kurzemes piekrastē būs nedaudz siltāks - tur -5…-8 grādi. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs -7…-11 grādi, Kurzemes piekrastē saglabājoties par dažiem grādiem siltākam.
Trešdien arvien saglabāsies apmācies laiks un daudzviet snigs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, joprojām saglabājoties brāzmām Kurzemes piekrastē. Minimālā gaisa temperatūra naktī un maksimālā dienā būs -5…-10 grādu robežās, bet vēsāk Vidzemē, kur gaiss atdzisīs līdz -9…-12 grādiem.
Nedēļas otrajā pusē nokrišņi mitēsies, kā arī saglabāsies lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Lai arī laika prognozes ir mainīgas, arvien saglabāsies ziemai raksturīga negatīva gaisa temperatūra, atsevišķās naktīs vietām, galvenokārt austrumu rajonos, termometra stabiņam sasniedzot līdz -20 grādu atzīmi.