Svētdiena, 29.03.2026 20:43
Agija, Aldonis
Svētdiena, 29. marts, 2026 14:54

Nākamā nedēļa sāksies ar mākoņainu laiku

LETA
Foto: pexels.com
Pirmdien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, vietām dienas otrajā pusē iespējams lietus, prognozē sinoptiķi.

Naktī debesis lielākoties būs mākoņainas, vietām tās skaidrosies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2..+2 grādiem.

Dienā debesis joprojām klās mākoņi, tomēr vietām uzspīdēs saule. No dienas vidus dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+12 grādiem, piekrastē - līdz +4..+8 grādiem.

Rīgā nakts būs pārsvarā mākoņaina, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra būs ap +1..+2 grādiem.

No rīta debesis galvaspilsētā brīžiem skaidrosies, bet dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, un pēcpusdienā iespējams lietus. Gaisa temperatūra b ap +10 grādiem.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?