Naktī debesis lielākoties būs mākoņainas, vietām tās skaidrosies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2..+2 grādiem.
Dienā debesis joprojām klās mākoņi, tomēr vietām uzspīdēs saule. No dienas vidus dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+12 grādiem, piekrastē - līdz +4..+8 grādiem.
Rīgā nakts būs pārsvarā mākoņaina, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra būs ap +1..+2 grādiem.
No rīta debesis galvaspilsētā brīžiem skaidrosies, bet dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, un pēcpusdienā iespējams lietus. Gaisa temperatūra b ap +10 grādiem.