"EU-FarmBook" ir bezmaksas, daudzvalodu atvērtas piekļuves tiešsaistes platforma lauksaimniecības un mežsaimniecības zināšanu apkopošanai un apmaiņai visā Eiropā. Tā radīta projekta "Horizon Europe" ("Apvārsnis Eiropa") laikā. Interaktīvā platforma tiks atklāta "EU-FarmBook" foruma laikā 16. decembrī plkst. 19.
"EU-FarmBook" forumu atklās Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieka pienākumu izpildītājs Djego Kanga Fano un Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) pētniecības departamenta "Zaļā Eiropa" vadītājs Pols Vebs. Pēc atklāšanas uzrunām Gentes Universitātes profesors Pīters Spanoge iepazīstinās ar "EU-FarmBook", prezentējot, kā platforma un tās galvenās funkcijas savieno pētniecību un lauksaimniecības praksi.
Plkst. 19.30 "EU-FarmBook" forumā notiks paneļdiskusija "Konkurētspēju veicina zināšanas", kurā piedalīsies bijušais Globālo atvērto datu lauksaimniecības un uztura jomā (GODAN) izpilddirektors Andrē Laperjērs, komunikācijas un projektu vadītāja Bioloģiskās lauksaimniecības pētniecības institūtā (FiBL) Lorena Dītemane, Eiropas Meža institūta (EFI) valdes priekšsēdētāja vietniece un Augstākā agronomu institūta profesore Margarida Tomē un Eiropas Jauno lauksaimnieku padomes (CEJA) viceprezidents Rūdolfs Pulkstenis.
Galvenās diskusijas tēmas būs par to, kā spēcīgāka zināšanu plūsma var veicināt konkurētspēju, izpētot ātrāku zināšanu pielietojumu AKIS un Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tīklos. Tāpat tiks diskutēts par to, kā izmērīt reālu zināšanu ieviešanu un ietekmi, kā nodrošināt, lai jaunie lauksaimnieki un mežsaimnieki varētu gūt labumu, un kā padarīt citu valstu praksi par vietējo.
Pasākums noslēgsies ar CEJA ģenerālsekretāres Marionas Piko runu.
"EU-FarmBook" ir projekts, ko finansē programma "Apvārsnis Eiropa", un tas darbojas reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī, lai izveidotu tiešsaistes platformu lauksaimniecības un mežsaimniecības zināšanu apkopošanai un koplietošanai. Platformas mērķis ir kļūt par interaktīvu, daudzvalodu tikšanās vietu lauksaimniecības un mežsaimniecības kopienām, kā arī nodrošināt, lai inovatīvie rezultāti un labās prakses, kas rodas ES un valstu valdību finansētos projektos lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības jomā, sasniegtu cilvēkus, kuri var tos īstenot praksē. "EU-FarmBook" projektu finansē ES, tas norisinās no 2022. līdz 2029. gadam, projektā ieguldījumu sniedz 29 partneri no 18 valstīm.