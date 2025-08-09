Sestdiena, 09.08.2025 22:48
Genoveva, Madara
Sestdiena, 09.08.2025 22:48
Genoveva, Madara
Piektdiena, 8. augusts, 2025 08:30

Nākamnedēļ būs mazāk nokrišņu

Leta
Nākamnedēļ būs mazāk nokrišņu
Foto: pexels.com
Piektdiena, 8. augusts, 2025 08:30

Nākamnedēļ būs mazāk nokrišņu

Leta

Nākamnedēļ Latvijā līs mazāk, sausākais laiks gaidāms Kurzemē. Gaisa temperatūra būtiski nemainīsies, liecina jaunākās laika prognozes.

Šosestdien laiks būs visai saulains, tomēr dažviet gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī pūtīs lēns vējš, vietām sabiezēs migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem. Dienā, pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaiss sasils līdz +21..+26 grādiem.

Svētdiena būs mākoņaināka, daudzviet līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss. Vējš pārsvarā pūtīs lēni, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +11..+15 grādiem, dienā tā sasniegs +18..+23 grādus.

Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un daudzviet - lielākoties valsts austrumu daļā - īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs līdzīga kā svētdien.

Arī turpmākajās dienās vairāk lietus mākoņu būs valsts austrumu pusē, Latvijas rietumu daļā caurmērā gaidāms sauss laiks, vējš galvenokārt pūtīs no ziemeļrietumiem. Nav gaidāmas krasas gaisa temperatūras izmaiņas; nākamās nedēļas nogalē termometra stabiņš varētu pakāpties līdz +25 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.