Tuvākajās divās naktīs termometra stabiņš noslīdēs līdz 0..-6 grādiem, maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien nepārsniegs +8 grādus, piektdien gaiss vietām iesils līdz +11 grādiem. Mākoņu daudzums galvenokārt būs neliels, nav gaidāmi nokrišņi. Vējš kļūs lēnāks.
Sestdien un svētdien mākoņu būs vairāk, daudzviet - īpaši valsts dienvidaustrumu daļā - gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, bez lietus iespējams arī slapjš sniegs un neliela krusa. Pūšot mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies par kādu grādu augstāk.
Nākamnedēļ reizēm iespējams lietus, bet saulainākajās dienās daudzviet valstī prognozēta gaisa temperatūras paaugstināšanās virs +15 grādiem.