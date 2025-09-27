Nākamnedēļ laiks kļūs vēsāks

Atmosfēras spiediens Latvijā pakāpies līdz augstākajam līmenim kopš februāra. Anticiklona ietekme varētu mazināties nākamās nedēļas beigās - tad pieaugs nokrišņu varbūtība.
Septembra pēdējā sestdiena sāksies ar pārsvarā mākoņainu laiku, dienā mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam vējam, minimālā gaisa temperatūra naktī būs +3..+11 grādi, dienā gaiss iesils līdz +13..+18 grādiem.
Svētdien saule mīsies ar mākoņiem un pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Minimālā temperatūra no rīta būs +3..+9 grādi, Rīgas līča Kurzemes piekrastē - līdz +12 grādiem. Maksimālā temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +11..+13 grādiem Latgalē un Vidzemes austrumos līdz +17 grādiem Kurzemes rietumkrastā.
Nākamajā darba nedēļā pārsvarā gaidāms saulains laiks. Gaisa temperatūra nakts un rīta stundās lielā valsts daļā pazemināsies līdz +2..-3 grādiem, pēcpusdienās tā nepārsniegs +10..+15 grādus.