Naktī laika apstākļus turpinās noteikt anticiklons, mākoņi aizklās debesis vien daļēji un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš būs lēns, no rīta vietām piekrastē veidosies migla.
Teritorijas lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz -13..-18 grādiem, vietām piekrastes rajonos būs nedaudz siltāk jeb -9..-12 grādi, informē LVĢMC. Savukārt austrumu daļā temperatūra, debesīm skaidrojoties, pazemināsies pat līdz -20 grādiem.
Arī Rīgā naktī saglabāsies sauss laiks, mākoņiem vien daļēji aizklājot debesis. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz -13..-15 grādiem.
Pirmdien caur mākoņiem bieži uzspīdēs saule un laiks saglabāsies sauss. Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš nepakāpsies virs -5..-10 grādu atzīmes.
Arī Rīgā saglabāsies daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -8..-10 grādiem.