Pirmdiena, 29.09.2025 13:17
Mihails, Miķelis, Miks, Mikus
Pirmdiena, 29.09.2025 13:17
Mihails, Miķelis, Miks, Mikus
Svētdiena, 28. septembris, 2025 19:09

Naktī uz pirmdienu gaidāma salna

Leta
Naktī uz pirmdienu gaidāma salna
Foto: pexels.com
Svētdiena, 28. septembris, 2025 19:09

Naktī uz pirmdienu gaidāma salna

Leta

Naktī uz pirmdienu valsts lielākajā daļā debesis pakāpeniski skaidrosies, kā rezultātā nakts otrajā pusē un no rīta vietām gaidāma salna, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Minimālā gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz 0..-1 grādam.

Salna sala neizturīgo augu sugām var radīt bojājumus, tādēļ nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi, kas mazina salnas ietekmi, piemēram, augu apsegšanu vai laistīšanu vakarā pirms gaidāmās salnas.

Tikai vietām Kurzemē, līča piekrastē, kur vējš pūtīs no ūdens, naktī gaisa temperatūra nebūs zemāka par +4..+9 grādiem. Laiks būs sauss, un pūtīs pārsvarā lēns austrumu, ziemeļaustrumu vējš.

Dienā gaisa iesils no +10..+14 grādiem.

Rīgā nakts aizritēs ar lielākoties skaidru un sausu laiku. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu un austrumu vējam, gaiss atdzisīs līdz +3..+5 grādiem. Dienā gaidāms saulains laiks, pēcpusdienā gaisam sasilstot līdz +13 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?