Naktī uz pirmdienu līs, vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss

Naktī uz pirmdienu Latvijā atmosfēras frontes ietekmē lielākoties būs mākoņains un līs, vietām rietumu rajonos nakts pirmajā pusē gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Rietumu un centrālajos rajonos nokrišņi būs biežāk, bet citviet līs retāk. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +11...+16 grādi.
Rīgā naktī debesis lielākoties klās mākoņi un palaikam, galvenokārt rīta stundās, gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +13...+15 grādi.
Jaunās darba nedēļas pirmajā pusē pie laikapstākļus noteiks plašs ciklons virs Skandināvijas, tāpēc debesīs būs daudz mākoņu, kas visas nedēļas garumā palaikam atnesīs lietu.
Atsevišķās dienās pastāv arī pērkona negaisa iespējamība. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas piekrastē būs brāzmains. No nedēļas vidus vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, dienvidiem un atsevišķās dienās jau lielākā valsts daļā pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē.
No rietumiem ieplūdīs aukstāka gaisa masa, un laiks kļūs vēsāks - minimālā gaisa temperatūra naktīs gaidāma +9...+15 grādu robežās, bet dienās termometra stabiņš vairs nepakāpsies virs +20 grādu atzīmes.