Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu vējš un vietām, galvenokārt rietumu daļā, izveidosies migla. Gaisa temperatūra nakts stundās teritorijas lielākajā daļā pazemināsies līdz -20...-24 grādiem, vien piekrastes rajonos līdz -15...-19 grādiem.
Rīgā naktī debesis palaikam aizklās mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs pārsvarā lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs -17...-19 grādi, piepilsētā par kādu grādu zemāka. Svētdien dienā mākoņi mīsies ar sauli un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs -6...-8 grādus.
Dienas pirmajā pusē būs daļēji mākoņains laiks, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -7...-12 grādi, daudzviet Kurzemē -2...-6 grādi.