Naktī uz svētdienu Latvijā gaidāms stiprs sals ar vietām veidojošos miglu, bet svētdien dienā būs sauss laiks un pūtīs lēns vējš, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu vējš un vietām, galvenokārt rietumu daļā, izveidosies migla. Gaisa temperatūra nakts stundās teritorijas lielākajā daļā pazemināsies līdz -20...-24 grādiem, vien piekrastes rajonos līdz -15...-19 grādiem.

Rīgā naktī debesis palaikam aizklās mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs pārsvarā lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs -17...-19 grādi, piepilsētā par kādu grādu zemāka. Svētdien dienā mākoņi mīsies ar sauli un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs -6...-8 grādus.

Dienas pirmajā pusē būs daļēji mākoņains laiks, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -7...-12 grādi, daudzviet Kurzemē -2...-6 grādi.

