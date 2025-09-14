Naktī uz svētdienu vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss

Gaiss naktī atdzisīs līdz +11...+16 grādiem.
Arī Rīgu sasniegs lietus mākoņi un pastāv negaisa iespējamība. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā pazemināsies līdz +14...+15 grādiem.
Savukārt svētdiena būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Rīta stundās vēl vietām rietumu un centrālajos rajonos līs, bet turpmākajā dienas daļā būtiski nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +18...+22 grādu robežās.
Rīgā dienā būs lielākoties mākoņains laiks, vēl agrās rīta stundās īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz +20…+21 grādam.