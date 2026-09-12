Naktī uz svētdienu vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus

Naktī debesis būs mākoņainas, vietām rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs nelielu lietu. Pūšot galvenokārt lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, daudzviet austrumos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Teritorijas lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz +6…+11 grādiem, bet piekrastē - līdz +11…+15 grādiem.
Arī Rīgā naktī mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10…+12 grādiem.
Dienā Latvijas rietumos laiks būs lielākoties mākoņains, bet austrumos biežāk uzspīdēs saule. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, bet rīta stundās dažviet austrumos saglabāsies arī migla. Vējš turpinās lēni, piekrastē lēni līdz mēreni pūst no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15…+18 grādiem.
Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas vakarā atnesīs arī nelielu lietu. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un termometra stabiņš pakāpsies vien līdz +14…+16 grādiem.