Tuvākajā diennaktī nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -3..+2 grādi, Latgalē - līdz +4 grādiem. Dienā, uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +8..+13 grādiem, bet daļā piekrastes saglabāsies migla un gaisa temperatūra nepārsniegs +2..+7 grādus.
Rīgā trešdien naktī un no rīta gaidāms miglains laiks, pilsētas ziemeļos migla iespējama arī dienā. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli, dienā tā nepārsniegs +6 grādus.