Otrdiena, 31. marts, 2026 14:41

Naktī valsts rietumu un centrālajā daļā veidosies migla

Naktī valsts rietumu un centrālajā daļā veidosies migla
Naktī uz trešdienu daudzviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā veidosies migla, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -3..+2 grādi, Latgalē - līdz +4 grādiem. Dienā, uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +8..+13 grādiem, bet daļā piekrastes saglabāsies migla un gaisa temperatūra nepārsniegs +2..+7 grādus.

Rīgā trešdien naktī un no rīta gaidāms miglains laiks, pilsētas ziemeļos migla iespējama arī dienā. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli, dienā tā nepārsniegs +6 grādus.

