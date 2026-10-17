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Sestdiena, 17. oktobris, 2026 16:59

Naktī vietām gaidāms lietus un migla

LETA
Naktī vietām gaidāms lietus un migla
Foto: pexels.com
Sestdiena, 17. oktobris, 2026 16:59

Naktī vietām gaidāms lietus un migla

LETA

Latvijā vietām, galvenokārt centrālajos rajonos, naktī gaidāms īslaicīgs lietus un smidzināšana, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses, un daudzviet valsts austrumos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.

Minimālā gaisa temperatūra būs +3...+8 grādiem, piekrastē par kādu grādu siltāk.

Rīgā nakts arī būs mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus un smidzināšana. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un gaiss atdzisīs līdz +7…+9 grādiem.

Savukārt nākamās nedēļas sākumā Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklona centrs, līdz ar to laiks būs patīkams, sauss un biežāk spīdēs saule.

Dienās gaiss iesils līdz +7…+12 grādiem, bet naktīs arvien vietām būs novērojami nelieli mīnusi.

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