Naktī vietām gaidāms lietus un migla

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses, un daudzviet valsts austrumos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.
Minimālā gaisa temperatūra būs +3...+8 grādiem, piekrastē par kādu grādu siltāk.
Rīgā nakts arī būs mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus un smidzināšana. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un gaiss atdzisīs līdz +7…+9 grādiem.
Savukārt nākamās nedēļas sākumā Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklona centrs, līdz ar to laiks būs patīkams, sauss un biežāk spīdēs saule.
Dienās gaiss iesils līdz +7…+12 grādiem, bet naktīs arvien vietām būs novērojami nelieli mīnusi.