Svētdiena, 16.11.2025 16:13
Banga, Glorija
Svētdiena, 16.11.2025 16:13
Banga, Glorija
Svētdiena, 16. novembris, 2025 14:59

Naktī vietām Latvijā veidosies sniega sega un arī nākamajā dienā daudzviet gaidāmi nokrišņi

Leta
Naktī vietām Latvijā veidosies sniega sega un arī nākamajā dienā daudzviet gaidāmi nokrišņi
Foto: pexels.com
Svētdiena, 16. novembris, 2025 14:59

Naktī vietām Latvijā veidosies sniega sega un arī nākamajā dienā daudzviet gaidāmi nokrišņi

Leta

Pirmdiena Latvijā joprojām būs drēgna un daudzviet gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī debesis būs lielākoties mākoņainas. Nakts pirmajā pusē lietus un slapjš sniegs pamatā gaidāms dažviet valsts ziemeļaustrumos, bet nakts vidū Latvijas dienvidaustrumus sāks šķērsot plašāka sniega mākoņu zona un vietām veidosies trīs līdz piecus centimetrus bieza sniega sega. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs -2, +2 grādu robežās. Nakts otrajā pusē vietām rietumos veidosies migla.

Galvaspilsētā nakts iesāksies ar daļēji mākoņainu laiku, debesis pakāpeniski arvien vairāk aizklās mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs ap nulli.

Dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - lietus un slapjš sniegs. Atsevišķos posmos uz ceļiem gaidāms apledojums.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, jūras piekrastē vējš pūtīs mēreni no rietumiem, ziemeļrietumiem un pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0, +5 grādu robežās, bet vietām jūras piekrastē gaiss iesils līdz +7 grādiem.

Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaiss iesils līdz +2, +3 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?