Naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt valsts austrumos, mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš pūtīs lēni, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13…+17 grādiem.
Dienā lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņu būs maz un laiks būs saulains, vien austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+27 grādiem, vietām līča piekrastē būs par kādu grādu vēsāk.
Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz +15…+17 grādiem. Piektdiena galvaspilsētā būs sausa un saulaina, gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz +22…+24 grādiem.