Ceturtdiena, 25.06.2026 20:57
Maiga, Milija
Ceturtdiena, 25.06.2026 20:57
Maiga, Milija
Ceturtdiena, 25. jūnijs, 2026 16:45

Naktī vietām līs, bet piektdiena būs saulaina un silta

LETA
Naktī vietām līs, bet piektdiena būs saulaina un silta
Foto: pixabay
Ceturtdiena, 25. jūnijs, 2026 16:45

Naktī vietām līs, bet piektdiena būs saulaina un silta

LETA

Naktī uz piektdienu Latvijā vietām, galvenokārt austrumos, īslaicīgi līs, bet piektdien lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt valsts austrumos, mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš pūtīs lēni, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13…+17 grādiem.

Dienā lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņu būs maz un laiks būs saulains, vien austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+27 grādiem, vietām līča piekrastē būs par kādu grādu vēsāk.

Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz +15…+17 grādiem. Piektdiena galvaspilsētā būs sausa un saulaina, gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz +22…+24 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?