Svētdiena, 15.03.2026 22:51
Amalda, Amilda, Imalda
Svētdiena, 15.03.2026 22:51
Amalda, Amilda, Imalda
Svētdiena, 15. marts, 2026 17:47

Naktīs daudzviet Latvijā tuvākajās dienās gaidāms neliels sals

Leta
Naktīs daudzviet Latvijā tuvākajās dienās gaidāms neliels sals
Foto: pixabay.com
Svētdiena, 15. marts, 2026 17:47

Naktīs daudzviet Latvijā tuvākajās dienās gaidāms neliels sals

Leta

Naktīs daudzviet Latvijā tuvākajās dienās gaidāms neliels sals, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Nedēļa Latvijā sāksies ar pelēcīgāku un mitrāku laiku - debesīs būs daudz mākoņu un plašākā teritorijā gaidāmi nokrišņi. Tomēr nedēļas gaitā laika apstākļi pakāpeniski uzlabosies un arvien biežāk uzspīdēs saule.

Nedēļas sākumā Latvijā laika apstākļus noteiks ciklonu darbība, tādēļ debesis bieži klās mākoņi un daudzviet gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus. Pirmdien, 16. martā, vietām iespējams arī slapjš sniegs, bet otrdien, 17. martā, nokrišņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Naktīs dažviet veidosies migla vai dūmaka. Gaisa temperatūra diennakts tumšajā laikā būs -2…+3 grādu robežās, savukārt dienās gaiss pārsvarā iesils līdz +5…+10 grādiem.

Nedēļas vidū laikapstākļi Latvijā pakāpeniski uzlabosies - trešdien, 18. martā, un ceturtdien, 19. martā, nokrišņu būs maz, brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienas laikā temperatūra daudzviet paaugstināsies līdz +7…+11 grādiem, bet naktīs plašākā teritorijā termometra stabiņš vēl var noslīdēt nedaudz zem 0 grādu.

Nedēļas izskaņa būs saulaināka, un nokrišņi tikpat kā nav gaidāmi. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +2…-3 grādiem, bet dienās saglabāsies pavasarīgi silta temperatūra - lielākoties ap +10 grādiem.

