Nedēļas sākumā Latvijā laika apstākļus noteiks ciklonu darbība, tādēļ debesis bieži klās mākoņi un daudzviet gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus. Pirmdien, 16. martā, vietām iespējams arī slapjš sniegs, bet otrdien, 17. martā, nokrišņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Naktīs dažviet veidosies migla vai dūmaka. Gaisa temperatūra diennakts tumšajā laikā būs -2…+3 grādu robežās, savukārt dienās gaiss pārsvarā iesils līdz +5…+10 grādiem.
Nedēļas vidū laikapstākļi Latvijā pakāpeniski uzlabosies - trešdien, 18. martā, un ceturtdien, 19. martā, nokrišņu būs maz, brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienas laikā temperatūra daudzviet paaugstināsies līdz +7…+11 grādiem, bet naktīs plašākā teritorijā termometra stabiņš vēl var noslīdēt nedaudz zem 0 grādu.
Nedēļas izskaņa būs saulaināka, un nokrišņi tikpat kā nav gaidāmi. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +2…-3 grādiem, bet dienās saglabāsies pavasarīgi silta temperatūra - lielākoties ap +10 grādiem.