Sestdiena, 25.10.2025 18:51
Beāte, Beatrise
Sestdiena, 25.10.2025 18:51
Beāte, Beatrise
Sestdiena, 25. oktobris, 2025 17:06

Nakts otrajā pusē debesis vietām skaidrosies

Leta
Nakts otrajā pusē debesis vietām skaidrosies
Foto: freepik
Sestdiena, 25. oktobris, 2025 17:06

Nakts otrajā pusē debesis vietām skaidrosies

Leta

Naktī uz svētdienu daudzviet Latvijā turpināsies lietus, bet pret rītu debesis vietām skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Nakts sākumā debesis būs apmākušās un teritorijas lielākajā daļā līs, austrumu rajonos visas nakts garumā līs ilgstoši un stipri. No nakts otrās puses valsts rietumos debesis vietām skaidrosies, taču arī tur mākoņi brīžiem atnesīs lietu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, naktī rietumos tas iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem.

Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5...+9 grādiem, bet dienvidrietumu rajonos, kur mākoņu būs mazāk, gaiss atdzisīs līdz +3...+4 grādiem.

Rīgā nakts būs lielākoties mākoņaina, palaikam gaidāms lietus un smidzināšana, kas mitēsies rīta stundās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6...+7 grādi.

Nedēļas pēdējā diena Latvijā kopumā būs mākoņaina, no rīta un priekšpusdienā vietām skaidrosies. Gaiss iesils līdz +7...+11 grādiem, prognozē LVĢMC.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?