Tostarp zemākā gaisa temperatūra reģistrēta Alūksnes novērošanas stacijā, kur gaisa temperatūra pazeminājās līdz -7,7 grādiem.
Tajā pašā laikā Daugavpilī gaiss atdzisa līdz -7,4 grādiem, Zosēnos un Zīlēnos - līdz -7,2 grādiem, Rēzeknē - līdz -6,8 grādiem, Skrīveros - līdz -6,5 grādiem, Gulbenē - līdz -6,4 grādiem, Ainažos līdz -6,2 grādiem un Priekuļos - līdz -6 grādiem.
Savukārt Rucavā un Liepājā termometra stabiņš noslīdēja tikai nedaudz zem 0 grādiem - šajās novērošanas stacijās gaisa temperatūra bija attiecīgi -0,1 grāds un -0,3 grādi.
Sinoptiķi norāda, ka tuvākajās dienās aukstums saglabāsies, taču tas nebūs noturīgs un nākamnedēļ gaisa temperatūra atkal paaugstināsies.