Sestdiena, 13. decembris, 2025 13:34

Leta
Foto: pexels.com
Leta

Nakts uz sestdienu bija līdz šim aukstākā šomēnes, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi platformā "X".

Tostarp zemākā gaisa temperatūra reģistrēta Alūksnes novērošanas stacijā, kur gaisa temperatūra pazeminājās līdz -7,7 grādiem.

Tajā pašā laikā Daugavpilī gaiss atdzisa līdz -7,4 grādiem, Zosēnos un Zīlēnos - līdz -7,2 grādiem, Rēzeknē - līdz -6,8 grādiem, Skrīveros - līdz -6,5 grādiem, Gulbenē - līdz -6,4 grādiem, Ainažos līdz -6,2 grādiem un Priekuļos - līdz -6 grādiem.

Savukārt Rucavā un Liepājā termometra stabiņš noslīdēja tikai nedaudz zem 0 grādiem - šajās novērošanas stacijās gaisa temperatūra bija attiecīgi -0,1 grāds un -0,3 grādi.

Sinoptiķi norāda, ka tuvākajās dienās aukstums saglabāsies, taču tas nebūs noturīgs un nākamnedēļ gaisa temperatūra atkal paaugstināsies.

