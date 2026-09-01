Neatkārtojama atmosfēra! Ogres novada Sociālā dienesta klienti piedzīvoja valstsvienības basketbola spēles

Cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem šāda iespēja nozīmē daudz vairāk nekā tikai sporta pasākuma apmeklējumu. Tā sniedz iespēju būt sabiedrībā, piedzīvot kopības sajūtu un justies piederīgiem, vienlaikus gūstot pozitīvas emocijas un pieredzi ārpus ierastās ikdienas.
Klātienes enerģija tiešām nav aizvietojama! Arēnas dārdoņa, kopīgie saukļi un tūkstošu cilvēku emocijas rada pilnīgi citu pārdzīvojumu nekā televizora ekrāns. Mūsu cilvēkiem šāds pasākums nav tikai izklaide – tā ir iespēja justies pieņemtiem, būt daļai no kaut kā liela un piedzīvot milzīgu prieku, kas ikdienā varbūt nav tik bieži pieejams, norāda Ogres novada Sociālais dienesta pārstāvji.
Ogres novada Sociālais dienests izsaka sirsnīgu pateicību Latvijas Basketbola savienībai par iespēju Sociālā dienesta Grupu dzīvokļu, Specializēto darbnīcu un dienas centra “Saime” divdesmit klientiem un viņu atbalsta personām klātienē apmeklēt Latvijas basketbola vīriešu valstsvienības spēles “Xiaomi Arēnā” Rīgā.