Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 08:15

Nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu dienu

LETA/OgreNet
Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaiss iesils līdz +12 grādiem. Diena būs saulaina, debesis būs skaidras. Pēcpusdienā veidosies neliels mākoņu daudzums. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Rīgā dienā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+11 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?