Rīgā dienā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+11 grādiem.
Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 08:15
Nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu dienu
Ogrē šodien gaiss iesils līdz +12 grādiem. Diena būs saulaina, debesis būs skaidras. Pēcpusdienā veidosies neliels mākoņu daudzums. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.