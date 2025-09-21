Svētdiena, 21.09.2025 13:35
Mariss, Matīss, Modris
Svētdiena, 21.09.2025 13:35
Mariss, Matīss, Modris
Sestdiena, 20. septembris, 2025 14:37

Nedēļa noslēgsies ar siltu un pārsvarā sausu dienu

Leta
Nedēļa noslēgsies ar siltu un pārsvarā sausu dienu
Foto: freepik
Sestdiena, 20. septembris, 2025 14:37

Nedēļa noslēgsies ar siltu un pārsvarā sausu dienu

Leta

Svētdiena Latvijā gaidāma silta un pārsvarā bez lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Vietām austrumos veidosies migla un dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra nebūs zemāka par +12, +17 grādiem.

Rīgā naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs ap +15, +16 grādiem.

Svētdien debesis vietām Latvijā skaidrosies, bet neliels lietus gaidāms vien vakarā rietumos. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē būs stiprāks un brāzmās sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē.

Diena būs silta un gaiss iesils līdz pat +20, +25 grādiem.

Rīgā diena paies bez nokrišņiem un debesis dažbrīd skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +23, +24 grādus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?