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Pirmdiena, 17. augusts, 2026 08:24

Nedēļa sāksies ar nokrišņiem bagātu dienu

LETA/OgreNet
Nedēļa sāksies ar nokrišņiem bagātu dienu
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 17. augusts, 2026 08:24

Nedēļa sāksies ar nokrišņiem bagātu dienu

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +20 grādiem. Debesis klās mākoņi, dienas pirmajā pusē brīžiem uzspīdēs saule. No pusdienslaika gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 9m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Pirmdien daudzviet Latvijā veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un, iespējams, arī pērkona negaisu, prognozē sinoptiķi.

Vairāk līs pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.

Uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +18..+22 grādiem.

Rīgā iespējams lietus un pērkona negaiss, vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem un maksimālā gaisa temperatūra būs +21, +22 grādi.

Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1005-1008 hektopaskāli jūras līmenī.

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