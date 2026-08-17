Nedēļa sāksies ar nokrišņiem bagātu dienu

Pirmdien daudzviet Latvijā veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un, iespējams, arī pērkona negaisu, prognozē sinoptiķi.
Vairāk līs pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +18..+22 grādiem.
Rīgā iespējams lietus un pērkona negaiss, vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem un maksimālā gaisa temperatūra būs +21, +22 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1005-1008 hektopaskāli jūras līmenī.