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Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 07:59

Nedēļa sāksies ar vēsāku un lietainu laiku

LETA/OgreNet
Nedēļa sāksies ar vēsāku un lietainu laiku
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 07:59

Nedēļa sāksies ar vēsāku un lietainu laiku

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperaūra iesils līdz +18 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem, kā arī gaidāmi nokrišņi. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 13m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Pirmdien Latvijā daudzviet īslaicīgi līs, lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, liecina sinoptiķu prognozes.

Dominēs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, piekrastē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē (m/s), pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15...+20 grādu robežās.

Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, un uzspīdēs saule. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniegs 15 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem.

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