Pirmdien daudzviet Latvijā - īpaši Kurzemē un Vidzemē - gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Laiks saglabāsies pelēks - debesis klās bieza mākoņu sega un dažviet būs arī dūmaka.
Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+9 grādiem.
Rīgā gaidāma apmākusies diena, iespējams neliels lietus. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi.
Latvijas tuvumā nav ne anticiklonu, ne ciklonu. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.