Nedēļa sākusies ar pelēku un lietainu laiku

Nedēļa sākusies ar pelēku un lietainu laiku
Foto: pexels.com
Nedēļa sākusies ar pelēku un lietainu laiku

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +5..+6 grādi. Debesis būs mākoņainas, dienas laikā gaidāmi nokrišņi. Pūtis dienvidrietumu/dienvidu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 6m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Pirmdien daudzviet Latvijā - īpaši Kurzemē un Vidzemē - gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Laiks saglabāsies pelēks - debesis klās bieza mākoņu sega un dažviet būs arī dūmaka.

Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+9 grādiem.

Rīgā gaidāma apmākusies diena, iespējams neliels lietus. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi.

Latvijas tuvumā nav ne anticiklonu, ne ciklonu. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

