Ceturtdien lietus mākoņi no Kurzemes pārvietosies uz valsts austrumu daļu. Naktī pierims vējš un gaisa temperatūra nebūs zemāka par +1..+6 grādiem; dienā Kurzemē no jauna pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš, gaiss iesils līdz +5..+11 grādiem.
Piektdien un sestdien prognozēts pārsvarā saulains laiks, svētdien varētu palielināties mākoņu daudzums, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūšot lēnam vējam, naktīs vietām veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +2..-4 grādi. Pēcpusdienās temperatūra pakāpsies līdz +8..+13 grādiem, par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies daļā piekrastes.
Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi aprīļa pirmajā pusē Latvijā gaidāms vēsāks laiks nekā martā un brīžiem snigs.