Ceturtdien būs daudz mākoņu un brīžiem līs, bet piektdien mākoņi lielākoties izklīdīs un pastiprināsies dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+14 grādi, ceturtdiena Kurzemē un Ziemeļvidzemes piekrastē nav gaidāma siltāka par +4..+8 grādiem.
Paredzams, ka naktī uz sestdienu gaisa temperatūra valstī nenoslīdēs zem nulles un pēcpusdienā sasniegs +12..+17 grādus, taču gaidāmas dienvidu, dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 11-16 metriem sekundē.
Svētdien Latviju var sasniegt lietus mākoņi, lielāka nokrišņu varbūtība būs Kurzemē.
Lai gan svētdien un nākamās nedēļas sākumā vietām iespējams visai stiprs lietus, marta turpinājumā gaidāma anticiklona atgriešanās - nokrišņi būs reti un bieži spīdēs saule. Krasas temperatūras izmaiņas netiek prognozētas; dažās naktīs termometra stabiņš aizvien noslīdēs zem nulles.