Nedēļas nogalē gaidāms pārsvarā saulains un vējains laiks

LETA
Foto: pexels.com
Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms pārsvarā saulains, silts un vējains laiks, vien svētdien no rietumiem var ierasties lietus, liecina pašreizējās laika prognozes.

Ceturtdien būs daudz mākoņu un brīžiem līs, bet piektdien mākoņi lielākoties izklīdīs un pastiprināsies dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+14 grādi, ceturtdiena Kurzemē un Ziemeļvidzemes piekrastē nav gaidāma siltāka par +4..+8 grādiem.

Paredzams, ka naktī uz sestdienu gaisa temperatūra valstī nenoslīdēs zem nulles un pēcpusdienā sasniegs +12..+17 grādus, taču gaidāmas dienvidu, dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 11-16 metriem sekundē.

Svētdien Latviju var sasniegt lietus mākoņi, lielāka nokrišņu varbūtība būs Kurzemē.

Lai gan svētdien un nākamās nedēļas sākumā vietām iespējams visai stiprs lietus, marta turpinājumā gaidāma anticiklona atgriešanās - nokrišņi būs reti un bieži spīdēs saule. Krasas temperatūras izmaiņas netiek prognozētas; dažās naktīs termometra stabiņš aizvien noslīdēs zem nulles.

