Paredzams, ka stiprāk līs naktī uz ceturtdienu vietām Kurzemes dienvidrietumu pusē, kā arī ceturtdien un piektdien vietām Latgalē, Sēlijā un Vidzemē. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zem nulles, maksimālā temperatūra dienas laikā gaidāma +8..+18 grādu robežās.
Sestdien, 18. aprīlī, gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +1..+5 grādiem un dienā pakāpsies līdz +13..+18 grādiem, bet dažviet piekrastē nebūs siltāks par +9 grādiem.
Svētdien prognozēts lielāks mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra pazemināsies par 2-3 grādiem.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra naktīs daudzviet valstī var noslīdēt mazliet zem nulles, dienas galvenokārt nav gaidāmas siltākas par +16 grādiem. Spēcīgu nokrišņu varbūtība būs zema, lielā valsts daļā turpināsies sausums.