Ceturtdienas naktī un priekšpusdienā daudzviet līs, pēcpusdienā un naktī uz piektdienu lietus gaidāms vietām, nokrišņi galvenokārt būs nelieli. Nedēļas nogalē dažviet smidzinās, lietus varbūtība pieaugs svētdien.
Vējš pārsvarā lēni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, svētdien var iestāties bezvējš. Vietām gaidāma migla.
Ceturtdien Kurzemē, starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra var sasniegt +13 grādus. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra naktīs galvenokārt pazemināsies līdz +3..+8 grādiem un dienās pakāpsies līdz +6..+11 grādiem.
Sagaidāms, ka nākamnedēļ laiks kļūs vēsāks. Nokrišņu, visticamāk, būs maz.