Piektdiena, 16.01.2026 12:55
Lida, Lidija
Piektdiena, 16.01.2026 12:55
Lida, Lidija
Piektdiena, 16. janvāris, 2026 11:05

Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi kinoseansi, koncerts, Norai Ikstenai veltīts piemiņas vakars un citi pasākumi

OgreNet
Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi kinoseansi, koncerts, Norai Ikstenai veltīts piemiņas vakars un citi pasākumi
Foto: www.pexels.com
Piektdiena, 16. janvāris, 2026 11:05

Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi kinoseansi, koncerts, Norai Ikstenai veltīts piemiņas vakars un citi pasākumi

OgreNet

No 16. līdz 18. janvārim Ogres novadā būs iespēja apmeklēt vairākus pasākumus: gaidāms rakstniecei Norai Ikstenai veltīts piemiņas vakars, barikāžu atceres pasākumi, filmas "Tumšzilais evaņģēlijs" seansi, pianista Arvīda Brensona solokoncerts un Alīnas Kubliņas izstādes "Pakāpieni" atklāšana, liecina informācija vietnē www.ogresnovads.lv.

16. janvārī

Plkst. 19.00 Ikšķiles Tautas namā gaidāms rakstniecei Norai Ikstenai veltīts piemiņas vakars. Vakara laikā dalīsies atmiņu stāstos un skatīsies filmu “Mātes piens”, kas tapusi pēc Noras Ikstenas romāna motīviem. Ieeja bez maksas.

17. janvārī

Plkst. 14.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, un Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks pasākums “Barikāžu atmiņu stāsti”, uz kuru aicina Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru, Ogres pašvaldību, 1991. gada barikāžu muzeju un Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljonu. Ieeja bez maksas.

Plkst. 15.00 Krapes Tautas namā un plkst. 19.00 Tīnūžu Tautas namā būs iespēja noskatīties kriminālo detektīvdrāmu“Tumšzilais evaņģēlijs”. Ieejas maksa - 3 eiro. Vecuma ierobežojums 16+.

18. janvārī

Plkst. 14.00 Ķeipenes Tautas nama lielajā zālē notiks pianista Arvīda Brensona solokoncerts. Koncertā skanēs plaši zināmi klasiskās operas un baleta mūzikas skaņdarbi, kā arī fragmenti no populārās mūzikas repertuāra, piedāvājot klausītājiem daudzveidīgu un baudāmu muzikālu programmu. Biļetes cena: 2 eiro. 

Plkst. 14.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā notiks svinīgs pasākums “Barikādēm 35”, kurā atcerēsies barikāžu laiku un godinās tā dalībniekus – Mazozolu pagasta iedzīvotājus. Pasākuma laikā tiks godināta drosme, vienotība un atbildība par Latvijas brīvību. Ieeja bez maksas.

Plkst. 16.00 Tīnūžu Tautas namā notiks Alīnas Kubliņas izstādes "Pakāpieni" atklāšana.

Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras nama kinozālē tiks izrādīta spēlfilma “Tumšzilais evaņģēlijs”. Ieejas maksa: 4 eiro. Pasākuma laikā var notikt filmēšana un fotografēšana publicitātes nolūkos.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?