16. janvārī
Plkst. 19.00 Ikšķiles Tautas namā gaidāms rakstniecei Norai Ikstenai veltīts piemiņas vakars. Vakara laikā dalīsies atmiņu stāstos un skatīsies filmu “Mātes piens”, kas tapusi pēc Noras Ikstenas romāna motīviem. Ieeja bez maksas.
17. janvārī
Plkst. 14.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, un Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks pasākums “Barikāžu atmiņu stāsti”, uz kuru aicina Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru, Ogres pašvaldību, 1991. gada barikāžu muzeju un Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljonu. Ieeja bez maksas.
Plkst. 15.00 Krapes Tautas namā un plkst. 19.00 Tīnūžu Tautas namā būs iespēja noskatīties kriminālo detektīvdrāmu“Tumšzilais evaņģēlijs”. Ieejas maksa - 3 eiro. Vecuma ierobežojums 16+.
18. janvārī
Plkst. 14.00 Ķeipenes Tautas nama lielajā zālē notiks pianista Arvīda Brensona solokoncerts. Koncertā skanēs plaši zināmi klasiskās operas un baleta mūzikas skaņdarbi, kā arī fragmenti no populārās mūzikas repertuāra, piedāvājot klausītājiem daudzveidīgu un baudāmu muzikālu programmu. Biļetes cena: 2 eiro.
Plkst. 14.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā notiks svinīgs pasākums “Barikādēm 35”, kurā atcerēsies barikāžu laiku un godinās tā dalībniekus – Mazozolu pagasta iedzīvotājus. Pasākuma laikā tiks godināta drosme, vienotība un atbildība par Latvijas brīvību. Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Tīnūžu Tautas namā notiks Alīnas Kubliņas izstādes "Pakāpieni" atklāšana.
Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras nama kinozālē tiks izrādīta spēlfilma “Tumšzilais evaņģēlijs”. Ieejas maksa: 4 eiro. Pasākuma laikā var notikt filmēšana un fotografēšana publicitātes nolūkos.