Siltākais laiks bija valsts dienvidaustrumu daļā, kur, sildot saulei, termometra stabiņš vietām pakāpās virs +10 grādiem, un tik silts laiks Latvijā novērots pirmo reizi kopš 14. novembra.
Sestdien siltuma rekords tika pārspēts Dagdā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Skrīveros un arī Zīlānu novērojumu stacijā, Jēkabpilī, kur reģistrēta dienas augstākā temperatūra - 10,9 grādi virs nulles.
Svētdien Rēzeknē gaiss sasila līdz pat +11,8 grādiem, rekords tika labots arī Dagdā, Daugavpilī un Madonā.
Tie ir pirmie pārspētie siltuma rekordi kopš decembra. Janvārī nebija neviena jauna temperatūras rekorda, savukārt februāra sākumā un vidū Latvijā tika laboti 19 aukstuma rekordi.
Sinoptiķi prognozē, ka jaunās nedēļas sākums būs nedaudz vēsāks, bet šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra vietām atkal sasniegs +10 grādus, lai gan naktīs gaiss var atdzist līdz -7 grādiem.