Piektdiena, 09.01.2026 10:02
Aksels, Alta, Kaspars
Piektdiena, 09.01.2026 10:02
Aksels, Alta, Kaspars
Piektdiena, 9. janvāris, 2026 09:42

Nedēļas nogalē snigs, nākamnedēļ var pastiprināties sals

Leta
Nedēļas nogalē snigs, nākamnedēļ var pastiprināties sals
Foto: pixabay.com
Piektdiena, 9. janvāris, 2026 09:42

Nedēļas nogalē snigs, nākamnedēļ var pastiprināties sals

Leta

Šīs nedēļas nogalē Latvijā palaikam snigs, vietām gaidāms spēcīgs sniegputenis, nākamās nedēļas pirmajā pusē norims vējš un var pastiprināties sals, prognozē sinoptiķi.

Piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu Latgalē un Sēlijā spēcīgi snigs un putinās, savukārt sestdien un svētdien vietām valsts rietumu pusē intensīvi snigs un puteņos. Palaikam snigs arī pārējā Latvijā.

Naktī uz sestdienu visā valstī saglabāsies brāzmains vējš, dienā ziemeļu, ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pierims līdz 8-13 metriem sekundē, daļā piekrastes saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē, bet svētdien vairs tikai vietām Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra Kurzemē galvenokārt būs -3..-8 grādi, Latvijas austrumu daļā tā brīžiem pazemināsies līdz -12..-15 grādiem.

Nākamās nedēļas pirmajā pusē gaidāms lēns vējš un bezvējš, tādēļ, izklīstot mākoņiem, gaisa temperatūra diennakts tumšajā laikā straujāk pazemināsies, vietām tā var noslīdēt zem -20 grādiem; nedēļas otrajā pusē līdzīgs sals iespējams Latgalē un Vidzemes austrumos. Savukārt, ja mākoņi neizklīdīs, stiprs sals nav gaidāms.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?