Piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu Latgalē un Sēlijā spēcīgi snigs un putinās, savukārt sestdien un svētdien vietām valsts rietumu pusē intensīvi snigs un puteņos. Palaikam snigs arī pārējā Latvijā.
Naktī uz sestdienu visā valstī saglabāsies brāzmains vējš, dienā ziemeļu, ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pierims līdz 8-13 metriem sekundē, daļā piekrastes saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē, bet svētdien vairs tikai vietām Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra Kurzemē galvenokārt būs -3..-8 grādi, Latvijas austrumu daļā tā brīžiem pazemināsies līdz -12..-15 grādiem.
Nākamās nedēļas pirmajā pusē gaidāms lēns vējš un bezvējš, tādēļ, izklīstot mākoņiem, gaisa temperatūra diennakts tumšajā laikā straujāk pazemināsies, vietām tā var noslīdēt zem -20 grādiem; nedēļas otrajā pusē līdzīgs sals iespējams Latgalē un Vidzemes austrumos. Savukārt, ja mākoņi neizklīdīs, stiprs sals nav gaidāms.