Nedēļas nogalē varēs doties ceļojumā Ogres novada kultūrvēsturē, baudīt koncertus, dejas un sportiskas aktivitātes

26. septembrī
Plkst. 17.00 Lielvārdē priecēs Dzejas dienas un Noras Celmas koncerts: sausā laikā – Rembates parkā pie Lielvārdes pilsētas bibliotēkas, lietus gadījumā – Lielvārdes Kultūras nama 2. stāva zālē. Noras burvīgā balss un ģitārspēle padarīs rudens vakaru maģisku. Līdz koncertam ir iespēja dodoties pastaigā pa Lielvārdi. Ejot pa Ausekļa un Raiņa ielu līdz pat Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam, piestāj dzejas pieturās, iedvesmojies no vārdiem un dalies ar savu mirkli "Instagram" vai "Facebook", lietojot mirkļbirku #dzejasdienaslielvarde. Vairāk par pasākumu un dzejniekiem uzzini dzejas pieturās, kā arī apmeklējot izstādi Lielvārdes pilsētas bibliotēkā.
Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē gaidāms danču vakars kopā ar Ogres Danču klubu. Biļetes cena: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
27. septembrī
Notiks tematiska ekskursija “Māksla. Skatuve. Dzelzceļš” – ceļojums Ogres novada kultūrvēsturē. Plkst. 8.45 pulcēšanās un reģistrācija pie Ogres Kultūras centra. Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija, rakstot uz vai zvanot pa tālr. 29491685. Piedāvājam ierobežotu vietu skaitu braucienam ar autobusu, taču iespējams pievienoties arī ar privāto transportu. Dalība ekskursijā – bez maksas.
No plkst. 10.00 līdz 14.00 Ogres Brīvības ielas gājēju posmā notiks rudens ražas tirdziņš, savukārt plkst. 11.00 uz Ogres skvēra skatuves gaidāms koncerts "Rudens raksti deju solī".
No plkst. 10.00 sporta arēnā "Ogre" Eiropas Sporta nedēļas ietvaros norisināsies atvērto durvju diena, kurā jebkuram ir iespēja bez maksas iepazīties ar dažādām nodarbībām gan pieaugušajiem, gan bērniem, iepazīties ar treneriem un pavadīt aizraujoši un jēgpilni laiku kopā. Reģistrācija obligāta. Reģistrēties iespējams ej.uz/atvertodurvjudiena025.
Plkst. 11.00 Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē gaidāms sarīkojums "Sirdsdomai - 20". Plkst. 11.00-12.00 jauno autoru konkursa noslēgums, plkst. 12.30-15.00 dokumentālās filmas "Sirdsdomai - 20" pirmizrāde. Mīļi gaidīti visi dzejas cienītāji. Ieeja bez maksas.
28. septembrī
Notiks skrējiens "Izskrien Ogri 2025"! Plkst. 9.00–11.30 dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās; plkst. 11.00 starts bērnu skrējieniem (500 m); plkst. 12.00 starts 5 km un 10 km distancēm; ap plkst. 13.20 apbalvošana. Sacensību nolikums – ogressportacentrs.lv. Pieteikšanās tiešsaistē – www.sportlat.lv.