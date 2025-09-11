Ceturtdiena, 11.09.2025 13:53
Signe, Signija
Nedēļas otrajā pusē Latvijā palaikam līs

Foto: pexels.com
Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā būs vairāk mākoņu, palaikam līs un gaiss kļūs nedaudz vēsāks, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē, piektdien vējš pierims, nedēļas nogalē tas lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses. Brīžiem gaidāms lietus, vietām - pērkona lietusgāzes. Sagaidāms, ka vairāk līs ceturtdienas vakarā Kurzemē un naktī uz piektdienu valsts centrālajā daļā.

Maksimālā gaisa temperatūra galvenokārt būs +17..+22 grādi, ceturtdien termometra stabiņš vietām vēl pakāpsies līdz +24 grādiem, bet piektdien dažviet Latvijas austrumu daļā, mākoņiem visu dienu aizsedzot sauli, gaisa temperatūra nepārsniegs +15 grādus. Naktīs gaisa temperatūra pārsvarā saglabāsies virs +10 grādiem.

Nākamnedēļ laiks kļūs vēl pāris grādus vēsāks, tomēr vidējā gaisa temperatūra gaidāma virs normas. Palaikam līs, iespējams arī brāzmains vējš.

