Naktī debesis pārsvarā klās mākoņi, kas palaikam atnesīs nelielu lietu, lielākoties valsts ziemeļu daļā, bet austrumos vietām redzamību pasliktinās migla un dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, nakts sākumā jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +1...+7 grādi.
Rīgā nakts būs mākoņaina, brīžiem gan debesis skaidrosies, un iespējams vien neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, un gaisa temperatūra nebūs zemāka par +5...+6 grādiem.
Lai gan svētdiena daudzviet aizritēs ar mākoņainu laiku, lielākā iespējamība brīžiem manīt sauli būs rietumu un piekrastes rajonos. Neliels lietus turpināsies vien valsts austrumos. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas vakara stundās līča dienvidu un austrumu piekrastē kļūs brāzmaināks, bet gaisa temperatūra saglabāsies +3...+7 grādu robežās.
Galvaspilsētā pēcpusdienā iespējami nelieli nokrišņi. Vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem un vakarpusē kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs +6...+7 grādus, prognozē LVĢMC.