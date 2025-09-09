Nedēļas pirmajā dienā gaidāms saulains un silts laiks

Rīgā nedēļa sāksies ar saulainu laiku, bez nokrišņiem. Pūtīs neliels dienvidaustrumu vējš. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +24..+25 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1023-1027 hektopaskāli jūras līmenī.
Ogrē šodien gaisa temperatūra pacelsies līdz +25 grādiem. Diena būs saulaina un nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs austrumu/dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 6m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.
