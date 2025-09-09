Otrdiena, 09.09.2025 13:57
Bruno, Telma
Pirmdiena, 8. septembris, 2025 08:04

Nedēļas pirmajā dienā gaidāms saulains un silts laiks

Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaisa temperatūra pacelsies līdz +25 grādiem. Diena būs saulaina un nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs austrumu/dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 6m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Rīgā nedēļa sāksies ar saulainu laiku, bez nokrišņiem. Pūtīs neliels dienvidaustrumu vējš. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +24..+25 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1023-1027 hektopaskāli jūras līmenī.

