Pirmdiena, 24. novembris, 2025

Ogrē šodien gaisa temperatūra noslīdēs līdz -2 grādiem. Diena būs apmākusies, brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs mainīgs vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s. Dienas pirmajā pusē gaidāmi nelieli nokrišņi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Rīgā iespējams neliels sniegs, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1005-1008 hektopaskāli jūras līmenī.

