Rīgā iespējams neliels sniegs, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1005-1008 hektopaskāli jūras līmenī.
Ogrē šodien gaisa temperatūra noslīdēs līdz -2 grādiem. Diena būs apmākusies, brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs mainīgs vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s. Dienas pirmajā pusē gaidāmi nelieli nokrišņi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.
