Pirmdiena, 12. janvāris, 2026 08:08

Leta/OgreNet
Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no -8 līdz -12 grādiem. Debesis būs apmākušās, pusdienslaikā tās brīžiem skaidrosies. Pūtīs ziemeļu/ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, var uzspīdēt saule. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz -7 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē izzūdošs ciklons. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

