Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, var uzspīdēt saule. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz -7 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē izzūdošs ciklons. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no -8 līdz -12 grādiem. Debesis būs apmākušās, pusdienslaikā tās brīžiem skaidrosies. Pūtīs ziemeļu/ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, var uzspīdēt saule. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz -7 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē izzūdošs ciklons. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.