Pirmdiena, 03.11.2025 08:47
Dagnija, Ērika
Pirmdiena, 03.11.2025 08:47
Dagnija, Ērika
Pirmdiena, 3. novembris, 2025 08:13

Nedēļas pirmajā dienā valsts lielākajā daļā līs

Leta/OgreNet
Nedēļas pirmajā dienā valsts lielākajā daļā līs
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 3. novembris, 2025 08:13

Nedēļas pirmajā dienā valsts lielākajā daļā līs

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +7..+9 grādi. Diena būs mākoņaina, sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus. Pūtīs mainīgs vējš ar ātrumu līdz 1m/s, brāzmās līdz 3m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā infromācija.

Pirmdien Latvijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

No aizejošās lietus zonas vairāk nokrišņu būs rīta stundās Latgalē un Vidzemes austrumos, bet dienas vidū Latviju no dienvidiem sasniegs jauni lietus mākoņi, vairāk līs Latgalē un Sēlijā.

Debesis būs apmākušās, pievakarē Kurzemē mākoņu kļūs mazāk. Vietām valstī saglabāsies migla.

Gaisa temperatūra +7..+11 grādi. Gaidāms lēns vējš un bezvējš.

Rīgā dažbrīd gaidāms neliels lietus, debesis segs mākoņi, gaidāma arī dūmaka un migla. Saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra būs +9 grādi.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?