Pirmdien Latvijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
No aizejošās lietus zonas vairāk nokrišņu būs rīta stundās Latgalē un Vidzemes austrumos, bet dienas vidū Latviju no dienvidiem sasniegs jauni lietus mākoņi, vairāk līs Latgalē un Sēlijā.
Debesis būs apmākušās, pievakarē Kurzemē mākoņu kļūs mazāk. Vietām valstī saglabāsies migla.
Gaisa temperatūra +7..+11 grādi. Gaidāms lēns vējš un bezvējš.
Rīgā dažbrīd gaidāms neliels lietus, debesis segs mākoņi, gaidāma arī dūmaka un migla. Saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra būs +9 grādi.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.