Laura raksta: "Meklēju pozitīvas, atvērtas sievietes un māmiņas, kurām patīk ne tikai ikdienas pienākumi, bet arī atpūta, jauni iespaidi un spontāni piedzīvojumi.
Meklēju draudzenes, kurām patiktu kopā aiziet uz koncertiem, teātri, kino, restorāniem vai vienkārši pastaigāties un iedzert kafiju. Tāpat būtu lieliski atrast kādu, kura būtu gatava reizēm doties nelielos izbraucienos pa Latviju, izplānot interesantas brīvdienas vai pat aizlidot kādā ceļojumā uz ārzemēm.
Protams, dažreiz varam satikties arī kopā ar bērniem, taču vairāk meklēju sievietes, kuras vēlas atrast draudzenes arī savai atpūtai un hobijiem, ne tikai bērnu kopīgām aktivitātēm.
Ja arī Tev šķiet, ka dzīve ir pārāk īsa, lai visu laiku pavadītu tikai mājās, un gribas vairāk piedzīvojumu, iespaidu un foršas kompānijas, droši uzraksti!"
Julia Babahina atbildot raksta, ka nesen pārcēlusies no Rīgas uz Ogri. "Man ir 3 mēnešus vecs bērniņš. Nevienu Ogrē vel neiepazinu, tāpēc arī būtu priecīga jaunai draudzībai."
Santa Pīpenberga: "Sveiki! Man ir 7 mēnešu veca meitiņa un arī labprāt satiktu jaunus cilvēkus ar ko pavadīt laiku kopā ārpus mammošanas brīžiem."
Santa Kanele raksta, ka pašai bērnu nav, bet arī labprāt Ogrē atrastu "kādas meitenes brīvajā laikā ietusēt uz koncertiem, visādiem pasakumiem un pavadīt laiku kopā ar vīnu vai kādu aliņu."
Daina Dragone-Ivanova informē, ka Ogrē "ir sava whatupp mammu grupa, kurā draudzējamies. Jūsu teksts tik sirsnīgs, ka noteikti kāda ātri atsauksies, un noteikti labāk meklēt līdzīga bērnu vecuma draudzeni- mammu, tas tikai palīdz."
Valda Leimane sirsnīgi pieveinojas aicinājumam: "Kā reizi esmu pārāk ilgi bijusi tikai bērniem, bet tagad jaunākajai jau 1.3g un vēlos atgut savu laiku! Un tieši pietrūkst draudzeņu hobijiem un mazām iziešanām. Šobrīd, kad vasara, protams, grūtak būt bez savas čupiņas, bet tas jau tikai tāds pārejošs brīdis."
"Super ideja!" tā vērtē Marija Rožuleja, jo pati ir "mazulīša māmiņa un novērtētu laiku kopā ar foršām sievietēm, iespēju kopā ceļot, apmeklēt dažādus pasākumus un jaunus kontaktus." Viņa norāda, ka arī Ikšķiles māmiņām pastāv sava Whatsapp grupiņa, kurai var arī pievienoties mammas no Ogres.
Samanta Jansone: "Sveikas, meitenes! Labprāt pievienotos un izrautos no ikdienas rutīnas un darbiem. Man patīk apmeklēt koncertus,ceļot, lasīt grāmatas, labprāt dodos uz meistarklasēm. Man ir 3 gadus vecs puika, bet neiebilstu satikt arī kādu mammu ar līdzīga vecuma bērnu iespējams kādām kopīgām aktiviātēm."