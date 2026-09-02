Trešdiena, 02.09.2026 14:06
Elīza, Lizete, Zete
Trešdiena, 02.09.2026 14:06
Elīza, Lizete, Zete
Trešdiena, 2. septembris, 2026 09:12

"Neviens nespieda obligāti zīmēt to, ko negribēju" - Ogrē skatāmi bērnu un jauniešu vasaras veikumi

OgreNet
"Neviens nespieda obligāti zīmēt to, ko negribēju" - Ogrē skatāmi bērnu un jauniešu vasaras veikumi
Attēls no Ogres Vēstures un mākslas muzeja
Trešdiena, 2. septembris, 2026 09:12

"Neviens nespieda obligāti zīmēt to, ko negribēju" - Ogrē skatāmi bērnu un jauniešu vasaras veikumi

OgreNet

"Vasara ir beigusies, bet tā vēl ir skatāma muzejā" - aicina Ogres Vēstures un mākslas muzeja darbinieki, informējot, ka Mazajā zālē līdz 13. septembrim skatāma izstāde "Māksla kustībā - vasara Ogrē", kurā apkopots bērnu un jauniešu veikums vasaras radošajās darbnīcās. Visas vasaras garumā bērni un jaunieši muzeja organizētajās radošajās darbnīcās kopā ar profesionāliem māksliniekiem iepazina un izmēģināja dažādas mākslas formas. Dalībnieki darbojās ar batiku, radošo rakstīšanu, performanci un tēlniecību, kā arī izmēģināja eļļas un akrila glezniecību.

Aktivitātes bieži norisinājās ārpus muzeja telpām, tādējādi piedāvājot bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku un vairāk uzturēties svaigā gaisā.

Radošās darbnīcas vienlaikus bija iespēja dalībniekiem satikties, sadarboties un brīvā, draudzīgā vidē izmēģināt ko jaunu.

Tagad vasarā paveiktais apkopots izstādē. Tajā iespējams redzēt ne tikai to, ko jaunie mākslinieki darbnīcās apguvuši, bet arī viņu iztēli, personību un drosmi eksperimentēt. Darbnīcās bērniem un jauniešiem bija dota iespēja izmēģināt, kļūdīties un radīt pašiem.

"Neviens nespieda obligāti zīmēt to, ko es negribēju," pieredzi raksturojis kāds no radošo darbnīcu dalībniekiem.

Sākoties jaunajam mācību gadam, muzejs aicina atskatīties uz vasarā piedzīvoto un aplūkot tās laikā tapušos darbus.

Izstāde "Māksla kustībā – vasara Ogrē" Ogres Vēstures un mākslas muzeja Mazajā zālē būs skatāma līdz 13. septembrim.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.