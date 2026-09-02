"Neviens nespieda obligāti zīmēt to, ko negribēju" - Ogrē skatāmi bērnu un jauniešu vasaras veikumi

Aktivitātes bieži norisinājās ārpus muzeja telpām, tādējādi piedāvājot bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku un vairāk uzturēties svaigā gaisā.
Radošās darbnīcas vienlaikus bija iespēja dalībniekiem satikties, sadarboties un brīvā, draudzīgā vidē izmēģināt ko jaunu.
Tagad vasarā paveiktais apkopots izstādē. Tajā iespējams redzēt ne tikai to, ko jaunie mākslinieki darbnīcās apguvuši, bet arī viņu iztēli, personību un drosmi eksperimentēt. Darbnīcās bērniem un jauniešiem bija dota iespēja izmēģināt, kļūdīties un radīt pašiem.
"Neviens nespieda obligāti zīmēt to, ko es negribēju," pieredzi raksturojis kāds no radošo darbnīcu dalībniekiem.
Sākoties jaunajam mācību gadam, muzejs aicina atskatīties uz vasarā piedzīvoto un aplūkot tās laikā tapušos darbus.
Izstāde "Māksla kustībā – vasara Ogrē" Ogres Vēstures un mākslas muzeja Mazajā zālē būs skatāma līdz 13. septembrim.