Piektdiena, 22.05.2026 12:11
Emīlija
Piektdiena, 22.05.2026 12:11
Emīlija
Piektdiena, 22. maijs, 2026 09:16

No +24 grādiem līdz salnām – sinoptiķi prognozē krasas laikapstākļu pārmaiņas

Leta
No +24 grādiem līdz salnām – sinoptiķi prognozē krasas laikapstākļu pārmaiņas
Foto: www.pexels.com
Piektdiena, 22. maijs, 2026 09:16

No +24 grādiem līdz salnām – sinoptiķi prognozē krasas laikapstākļu pārmaiņas

Leta

Nākamnedēļ Latvijā gaisa temperatūra noslīdēs vairākus grādus zem normas un bieži pūtīs stiprs vējš, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajās trijās dienās - sestdien, svētdien un pirmdien - saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, lietus mākoņi vairāk skars valsts austrumu daļu. Sestdien pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz +20..+24 grādiem, svētdien un pirmdien vējš kļūs brāzmaināks, maksimālā gaisa temperatūra būs +17..+22 grādi.

Zemāka temperatūra saglabāsies Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumu piekrastē, kur, vējam pūšot no jūras, gaisa temperatūra nepārsniegs +13..+17 grādus.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm otrdien kļūs nedaudz vēsāks, savukārt trešdien visā valstī temperatūra nepārsniegs +9..+14 grādus. Vēss laiks gaidāms arī nedēļas otrajā pusē. Dažās naktīs vietām, izklīstot mākoņiem un norimstot vējam, iespējama salna.

Nākamnedēļ brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa. Brāzmains ziemeļrietumu vējš var lauzt kokus un radīt citus nelielus postījumus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?