Tuvākajās trijās dienās - sestdien, svētdien un pirmdien - saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, lietus mākoņi vairāk skars valsts austrumu daļu. Sestdien pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz +20..+24 grādiem, svētdien un pirmdien vējš kļūs brāzmaināks, maksimālā gaisa temperatūra būs +17..+22 grādi.
Zemāka temperatūra saglabāsies Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumu piekrastē, kur, vējam pūšot no jūras, gaisa temperatūra nepārsniegs +13..+17 grādus.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm otrdien kļūs nedaudz vēsāks, savukārt trešdien visā valstī temperatūra nepārsniegs +9..+14 grādus. Vēss laiks gaidāms arī nedēļas otrajā pusē. Dažās naktīs vietām, izklīstot mākoņiem un norimstot vējam, iespējama salna.
Nākamnedēļ brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa. Brāzmains ziemeļrietumu vējš var lauzt kokus un radīt citus nelielus postījumus.