Sestdien valsts austrumos ilgstoši līs, bet Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule, veidosies lietus mākoņi, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Naktī dažviet Kurzemē termometra stabiņš noslīdēs līdz +4 grādiem, maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +12 grādiem vietām Latvijas austrumos līdz +20 grādiem rietumos.
Svētdien, pirmdien un otrdien brīžiem līs, dažviet būs pērkona lietusgāzes. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem, negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra naktīs būs +7..+12 grādi, dienās gaiss iesils vien līdz +14..+18 grādiem.
Iespējams, no nākamās nedēļas vidus nokrišņu kļūs mazāk. Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi pirms Jāņiem gaidāms 30 grādu karstums, svētkos atgriezīsies vēsāks laiks.
Ceturtdiena, 11. jūnijs, bija pirmā diennakts šomēnes ar vidējo gaisa temperatūru valstī zem normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz +14,2 grādiem, noslīdot 1,2 grādus zem 1991.-2020. gada 11. jūnija vidējās temperatūras.
Mēneša pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā sasniedza +16,4 grādus jeb 1,7 grādus virs normas. Zemākā gaisa temperatūra bija +2,8 grādi jūnija pirmajā naktī Daugavpils novērojumu stacijā, bet augstākā temperatūra bija +25,6 grādi 3. jūnijā Mērsragā un Skrīveros.
Vidējais nokrišņu daudzums jūnija sākumā Latvijā sasniedza 34,8 milimetrus jeb 225% no normas. Visvairāk nokrišņu - 72,6 milimetri - bija Līvānu novada Sīļos. Vairāk nekā 50 milimetru nokrišņu reģistrēts arī Daugavpilī, Madonā, Zosēnos, Rūjienā, Skrīveros, Bauskā un Kuldīgā. Turpretī vismazāk lija Mērsragā, kur nokrišņu daudzums nepārsniedza 4,5 milimetrus.
Iepriekš valdījušais sausums Latvijā praktiski ir beidzies, vietām jau novērots pārāk liels mitrums. Vidējais relatīvais gaisa mitrums mēneša sākumā bija 75% - no 66% Rīgā līdz 82% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas - 15,5 metri sekundē - tika novērotas 3. jūnijā Stendē.